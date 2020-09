Covid, il virologo Pregliasco: «Sotto i 1.000 casi, l'Italia sta tenendo. Nessun disastro per le vacanze»

«Tutto sommato possiamo dire che la situazione in Italia sta tenendo». È l'osservazione del virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, che all'Adnkronos Salute dichiara: «Abbiamo un andamento ondulante dei nuovi casi giornalieri: oggi siamo a quota 978 e dunque ancora al di sotto della soglia psicologica dei mille nuovi casi di Covid-19 al giorno. Una situazione che ci mostra come ancora non si vedono disastri collegati alle vacanze, e speriamo non si vedranno affatto».

Pregliasco sottolinea «l'importanza del tracciamento. I tamponi sono in aumento, e dobbiamo implementare la nostra capacità con la ripresa delle scuole, sistematizzando i procedimenti. È fondamentale tenere alta la guarda e intercettare i casi, per contrastare il virus in modo efficace». Quanto al ritorno a scuola e alle misure sui mezzi di trasporto, «c'è stata una fasi di modifica epidemiologica e le scelte sono state ritarate. Non mi stancherò di dire che è importante coinvolgere i giovanissimi: corretti comportamenti a bordo dei bus, a partire dall'uso della mascherina, sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus», conclude Pregliasco.

