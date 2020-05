Il virologo Silvestri: «Del ritorno del Covid neanche l'ombra, non era presto per riaprire»

Finalmente buone notizie. E un po' di ottimismo in vista dell'estate. «La grande ritirata continua» e «continua imperterrita». In Italia Sars-CoV-2 arretra ogni giorno e Guido Silvestri, virologo tricolore docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, fa i conti: «Siamo al 49° giorno consecutivo in cui cala il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia - da 640 a 595, quindi di altre 45 unità - e siamo ormai al 14,6% del valore di picco. Ed è importante che scenda anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 9.269 a 8.957, quindi di 312 unità) e dei casi attivi (da 60.960 a 59.322). Siamo ormai al giorno 18 dalla riapertura del 4 maggio, e del tanto temuto ritorno del virus non se ne vede neanche l'ombra», rileva lo scienziato.

«A questo punto comincio ad essere curioso di sapere come spiegano questi dati quelli che il 4 maggio dicevano: “È presto per la riapertura”, “La stagionalità del virus è una fantasia”, “Il caldo non aiuterà”, eccetera. Ma sono persone molto intelligenti e preparate, quindi avranno sempre la risposta pronta», ironizza Silvestri che su Facebook ha ripreso il suo bollettino-rubrica Pillole di ottimismo. «La risposta al nostro post di commiato del 20 maggio e al susseguente invito ad aiutarci è stata enorme e commovente», sottolinea ringraziando «le migliaia e migliaia di persone che mi hanno sostenuto, le 400 e passa persone che hanno offerto suggerimenti e aiuto (abbiate pazienza, risponderemo a tutti)». «Con questo aiuto - annuncia l'esperto - potremo riprendere le nostre Pillole a ritmo regolare entro la prossima settimana. Al momento stiamo formando un gruppo di persone che lavoreranno insieme a questo scopo, sotto la mia supervisione e garanzia di qualità (scientifica, intellettuale e morale). La squadra si sta organizzando adesso, quindi pazientate». I lavori sono in corso.



Ultimo aggiornamento: 10:40

