I no vax ci ripensano: 100 sanitari e 300 insegnanti si fanno vaccinare. Scattano altre 6 sospensioni nell'Ulss Euganea

PADOVA - No vax, alcuni sanitari e insegnanti della provincia di Padova ci ripensano e si fanno vaccinare. Succede in questi giorni, i numeri di oggi, nel dettaglio, sono questi: un centinaio di dipendenti della Sanità non vaccinati del settore pubblico e privato hanno cambiato idea prenotando l'immunizzazione. Quaranta solo nella giornata di ieri. E ancora, 300, tra insegnanti e dipendenti di scuole e università, hanno optato per la vaccinazione nelle ultime 2 settimane. L'Ulss Euganea conta che l'effetto Green pass dia un'altra importante accelerata.

APPROFONDIMENTI VICENZA Cinque sanitari no vax ci ripensano: vaccinati e reintegrati al lavoro BELLUNO Le bufale dell’infermiera no vax, scatta l'indagine... VERONA L'Ulss sospende 7 dipendenti No vax: un dirigente e 6 operatori... TREVISO Medici no-vax a rischio sospensione dal lavoro: uno su tre dice... GOVERNO Green pass, allerta multe: linea dura di Draghi, sì a...

Quanti sono i sanitari no vax in provincia di Padova?

Ci sono oltre 4mila casi di dipendenti che non si sono ancora vaccinati, dei quali 490 sono dipendenti dell'Ulss Euganea. Meno di una ventina di casi fra i dottori di famiglia.

Scattano nuove sospensioni

Nel frattempo però sono arrivate nuove sospensioni, proprio per i sanitari che non vogliono vaccinarsi: altri tre sono stati sospesi, secondo quanto comunicato questa mattina dall'Ulss 6 Euganea. Questi ultimi vanno ad aggiungersi ai 6 sanitari già sospesi nei giorni scorsi. Si tratta di infermieri e Oss.

Scuola, quanti prof e dipendenti sono ancora senza vaccino?

Per quanto riguarda il personale scolastico e universitario, invece, in provincia di Padova i dipendenti sono 27.500 e quelli non vaccinati sono 3.000. Oltre 300 - tra insegnanti, bidelli, tecnici e amministrativi - hanno deciso di farsi vaccinare nelle ultime due settimane.