Sanità e nuove tecnologie: arriva l’implantologia dentale computer guidata

C’era una volta l’analogico, per chi se lo ricorda, oramai ampiamente sostituito dal digitale, praticamente in tutti i settori arrivando ovunque fino alla discussa IA (intelligenza artificiale) e l’ambito medico non fa di certo eccezione, anzi: sempre di più i macchinari ultra-tecnologici prendono il posto, o quasi, della mano chirurgica umana ma più spesso, diventano un validissimo supporto per i medici, con tutti i vantaggi che ne seguono. Uno degli ultimi esempi di tecnologia di ultima generazione al servizio dell’ambito sanitario, viene dal campo medico tra i più “paurosi” per i pazienti, per dirla con un luogo comune ma non troppo, e cioè lo studio del dentista: l’ultima frontiera in campo implantologico protesico, infatti, è rappresentata dall’implantologia dentale computer guidata, ossia un’innovativa modalità che permette di riprodurre e prevedere al computer la posizione in cui è meglio inserire un impianto all’interno della bocca del paziente.

A spiegare di cosa si tratta è Francesco Lerario, specialista in chirurgia odontostomatologica e dottore di ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma, fondatore e Ceo di SkyDental 3D: «Le moderne tecnologie digitali hanno permesso un enorme passo avanti, rivoluzionando di fatto il settore dentistico e innalzando la qualità dei servizi offerti ai pazienti», spiega, «e l’Implantologia computer guidata consente di effettuare interventi in modalità Flapless, ovvero senza tagli e punti di sutura».

Insomma, l’idea del dentista “cavadenti”, con la siringa in una mano e il bisturi nell’altra è ampiamente superata. I progressi tecnici stanno rivoluzionando gli interventi, migliorandone l'accuratezza e l'efficacia ma anche riducendo i rischi, gli errori umani e soprattutto l’invasività e i tempi di recupero. Ma, come è facile immaginare, fondamentale è l’esperienza della mano che la utilizza: «L'implantologia computer guidata è consigliabile che venga eseguita da centri certificati e specialisti esperti nell’utilizzo di tecniche digitali in odontoiatria», spiega ancora Lerario, «siamo i primi in Italia ad aver standardizzato i metodi di implantologia computer guidata, ottenendo, da parte di un ente internazionale, il W Certified, la certificazione della tecnica. Il protocollo sanitario SkyDental 3D Estetique, è un sistema di qualità per l’inserimento degli impianti dentali in maniera minimamente invasiva e molto sicura: la programmazione in 3D permette di identificare con più sicurezza rispetto alla tecnica tradizionale, la porzione delle ossa mascellari per determinare la posizione ottimale per il posizionamento dell'impianto affinché sia più certa la loro integrazione». Ma chi sono i destinatari ideali di questi nuovi sistemi? «Questa metodologia è adatta a tutte le persone, specie a coloro che hanno paura di sottoporsi a interventi di implantologia dentale, per chi ha poco osso e per chi vuole rimettere i denti nel più breve tempo possibile».

Un sistema che è anche una valida alternativa a chi (forse anche a giusta ragione) ha poca fiducia nel cosiddetto “turismo dentale” estero, e più in generale nelle catene odontoiatriche low cost che propongono servizi a basso costo a discapito, tante volte, della salute del paziente.