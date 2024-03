Napoli, il seminario di Ascierto: «Approcci innovativi di immunoterapia nel trattamento del Melanoma»

«Approcci innovativi di immunoterapia nel trattamento del Melanoma» è il titolo dell’evento che si svolgerà lunedì 18 marzo alle ore 16.00 presso la sede del Cup, in piazza Carità 16.

Il Prof. Paolo Antonio Ascierto, Direttore dell’Oncologia al «Pascale» di Napoli, spiegherà come l’immunoncologia ha aumentato la speranza di vita nella malattia metastatica, raggiungendo risultati impensabili fino a qualche anno fa, quando l’aspettativa non superava i sei mesi.

I risultati di questa ricerca sono stati presentati anche al Congresso dell’American Society of Clinical Oncology, a Chicago dove il Prof. Ascierto ha messo in evidenza come il melanoma abbia costituito il modello ideale per verificare l’efficacia della immunoterapia contro il cancro e come fino a pochi anni fa non esistevano terapie realmente efficaci contro questo tumore della pelle, molto aggressivo in fase metastatica.

Oggi la storia della malattia è cambiata e l’obiettivo della cronicizzazione è possibile per sempre più persone. Di questo e della ricerca che ha portato a questi risultati, si discuterà lunedì grazie alla volontà del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali di Napoli e della Campania.

Saranno infatti presenti anche il presidente del Cup, Domenico De Crescenzo, già presidente dell’Ordine dei Doganalisti di Campania e Calabria; la vicepresidente dell’area sanitaria del Cup, Dott.ssa Rossella Fasulo, anche Presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania; il vicepresidente dell’area Umanistica, Dott. Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e il vicepresidente dell’area tecnica, Dott. Salvatore Velotto, presidente dell’Ordine dei Tecnologi della Campania e del Lazio.

Interverrà tra gli altri, anche l’assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada.

«Lunedì avremo il piacere di presentare presso la sede del Cup il professore Paolo Ascierto che ci illustrerà la nuova immunoterapia nel trattamento del melanoma - afferma il Pres. Domenico De Crescenzo - Per noi è motivo di orgoglio che ciò avvenga a Napoli presso la nostra sede delle professioni.

Un segnale importante per il mondo delle professioni e per tutta la società civile».

«L’impegno delle professioni sanitarie verso la ricerca è costante e volto a migliorare le condizioni di salute dei cittadini - aggiunge Rossella Fasulo - Per questo teniamo alta l’attenzione alle evoluzioni in campo medico, con uno guardo sempre rivolto ai profili professionali».