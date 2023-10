Novavax, arriva il vaccino aggiornato: effetti collaterali, chi può riceverlo ed effetti collaterali

Via libera negli Usa al vaccino anti-Covid aggiornato di Novavax. Lo annuncia l'azienda spiegando che l'ente regolatorio statunitense Fda ha concesso al vaccino proteico adiuvato (formula 2023-2024) l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per l'immunizzazione di persone dai 12 anni in su. E subito dopo l'ok il vaccino è stato incluso anche nelle raccomandazioni emesse dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) del 12 settembre 2023. Le dosi, comunica l'azienda, saranno disponibili nei prossimi giorni negli States in migliaia di punti, da farmacie a studi medici.

Raffreddore «lungo», studio rivela sintomi e cause degli impatti anche di un mese dopo infezioni respiratorie

Contro quali varianti è efficace

L'autorizzazione si basa su dati non clinici che, riporta Novavax, dimostrano che il vaccino ha indotto risposte immunitarie funzionali contro le varianti Kraken (XBB.1.5), Arturo (XBB.1.16) e Acrux (XBB.2.3).

Gli effetti collaterali

«Sono ancora una volta in aumento le infezioni e i ricoveri Covid ed è importante che le persone si vaccinino - commenta John C. Jacobs , presidente e Ceo di Novavax - Ora avranno la possibilità di scegliere un'opzione non a mRna, a base di proteine, ​​per proteggersi dal Covid che ora è la quarta causa di morte negli Stati Uniti». Negli studi clinici, le reazioni avverse più comuni associate al prototipo del vaccino Covid di Novavax (NVX-CoV2373) includevano mal di testa, nausea o vomito, dolore muscolare, dolore articolare, dolore al sito di iniezione, affaticamento e malessere.