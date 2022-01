Obbligo vaccinale, Super o green pass base per supermercati e negozi? Cosa cambia dal primo febbraio

Fra le molte restrizioni anti-Covid introdotte dal decreto del 5 gennaio ce n'è una particolarmente importante che scatterà a febbraio: per entrare in un negozio e in un centro commerciale bisognerà essere in possesso del Green Pass di base, quello cioè ottenibile anche col tampone oltre che con il vaccino o la guarigione. Ovviamente l'obbligo non potrà valere per la totalità della rete commerciale. Il governo ha annunciato un apposito Dcpm...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati