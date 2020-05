Scuola, ritorno a settembre. La task force: «Fino alle medie didattica in presenza»

Per il rientro a scuola si inizia a vedere la luce. «Soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo sacrificare il tempo scuola, non vogliamo che si torni a settembre con una didattica a distanza o una didattica mista, i bambini della scuola dell'infanzia, elementare e media devono poter essere in un contesto di socialità», ha detto Amanda Ferrario dirigente scolastico nel Comitato di esperti per la riapertura delle scuole voluto dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina questa mattina a «Radio1 Giorno per Giorno».

«A scuola a settembre»: sit-in in 16 città italiane. Il "sì" di Azzolina: «Priorità per il governo»

Scuola, Azzolina: «Le mie sono scelte condivise, alle provocazioni dico basta»



Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA