Messa di Natale, straordinari per i sacerdoti: il limite passa da 3 a 4 celebrazioni per evitare assembramenti

Città del Vaticano – Messa di Natale, deregulation sul numero delle celebrazioni liturgiche giornaliere per evitare gli assembramenti dei fedeli nelle chiese. Il Vaticano ha firmato un decreto che permette ai preti, in via eccezionale, considerando la pandemia in corso, di celebrare fino a 4 messe al giorno, bypassando così il limite normale delle tre messe natalizie. La decisione è stata presa dalla Congregazione per il Culto Divino che ha diramato un decreto a tutti i vescovi, ai quali fornisce la facoltà di estendere il permesso ai parroci “in considerazione delle condizioni della pandemia nel mondo”. L'autorizzazione vale solo per il periodo natalizio.

Il documento firmato dal cardinale Sarah sembra andare incontro alle esigenze sollevate da vari episcopati alle prese con i vincoli anti pandemia imposti dai governi sulle presenze ammesse nelle chiese e la maggiore richiesta da parte della gente di poter partecipare alla messa di Natale o del primo dell'Anno o dell'Epifania, solitamente più affollate rispetto alle celebrazioni domenicali.





