E' stato assolto, perchè il fatto non sussiste, un dipendente del Comune di Giffoni Valle Piana che era stato accusato di "truccare" i concorsi comunali omettendo di assumere persone con disabilità. La sentenza, a carico di Giuseppe Pergola (difeso dall'avvocato Enrico Tedesco) è stata emessa in abbreviato dal gup Giovanna Pacifico del Tribunale di Salerno.: l'attività investigativa della magistratura salernitana era partita all'indomani di una ispezione ministeriale che avrebbe rilevato presunte irregolarità sull'assunzione della quota disabili che, in realtà, non veniva effettuata dal responsabile del procedimento non completando così la pianta organica.. La relazione ha così ricostruito tutti i passaggi procedimentali della vicenda dimostrando nessun profilo omissivo nella condotta del Pergola ed arrivando all'assoluzione disposta dal gup.