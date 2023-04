Amalfi, morto turista straniero: inutile la corsa in ospedale

Muore in ambulanza dopo essere stato soccorso poco oltre il bivio per Pogerola, in terriotorio di Amalfi. Si tratta di un turista straniero trovato riverso sull'asfalto intorno all'una di questa notte da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. L'uomo, privo di documenti, stando a quanto si è appreso era vivo al momento dell'arrivo dei soccorsi ai quali avrebbe anche farfugliato qualcosa a quanto pare in spagnolo.

Il personale medico del 118 gli avrebbe diagnosticato una insufficienza cardiorespiratoria praticandogli tutte le manovre necessarie che a quanto pare non sarebbero bastate. L'uomo poco prima del suo arrivo presso il presidio Costa d'Amalfi di Castiglione di Ravello sarebbe andato in arresto cardiaco e una volta trasferito all'interno del pronto soccorso sarebbe stato sottoposto a ulteriori terapie che si sono però rivelate vane.

L'uomo sulle cui generalità stanno cercando di far luce i carabinieri della compagnia di Amalfi non aveva ferite ne particolari segni sul corpo. La salma si trova ora presso la sala mortuaria del presidio. Non si esclude che potesse aver avuto un malore mentre, a quell'ora, camminava a piedi forse per raggiungere qualche struttura ricettiva della zona da cui al momento non è stata segnalata alcuna defezioni tra i rientri dei clienti.