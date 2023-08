A Ladispoli una statua per Angelo Vassallo: «Ardente sostenitore dell'ambiente e della legalità»

Sarà inaugurata nel giardino di Viale Mediterraneo, a Ladispoli (Roma), un'opera intitolata al sindaco pescatore di Pollica-Acciaroli, Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010. La statua, in marmo travertino, raffigura Vassallo seduto, con il timone in mano e il capo leggermente girato, simbolo del suo impegno e della sua dedizione verso l'ambiente e la bellezza della natura.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli e supportata da alcune realtà locali come «Mignanti Marmi», Fausto della «CI.SI.», e «Edilizia Conte», ha coinvolto cittadini ed associazioni della «Marcia degli Alberi», «i quali hanno generosamente contribuito alla copertura delle spese», si sottolinea in una nota. Angelo Vassallo è stato il sindaco di Pollica e, evidenzia il comunicato, «un ardente sostenitore dell'ambiente e della legalità. Ha lottato instancabilmente contro la criminalità organizzata e ha perso la vita il 5 settembre 2010 ad Acciaroli». A breve saranno 13 anni dalla sua morte e l'azione della Fondazione «è instancabile nella ricerca della verità sui suoi assassini». L'opera in marmo travertino dedicata al sindaco pescatore «è un tributo sentito alla sua memoria e al suo impegno a salvaguardia dell'ambiente, preservandolo dalle infiltrazioni criminali». Il progetto è stato avviato grazie al lavoro dello scultore Napoleone Albero Romualdo e di Rosario Sasso, un cittadino-volontario attivo nel territorio di Ladispoli, che hanno condiviso la stessa passione per la valorizzazione dell'habitat naturale e della cultura.

Il giardino pubblico dedicato ad Angelo Vassallo a Ladispoli «è diventato un luogo di pace e riflessione immerso nel verde, dove la comunità può trovare tranquillità e meditare situata sull'importanza e sulla bellezza della natura». «In questo Paese c'è chi non si è mai arreso. Non dipende dall'età, non dipende dalla classe sociale. Dipende solo dalla propria sensibilità e dalla cultura che ti porta a lavorare per anni, in silenzio, solo per raggiungere l'obiettivo. Negli ultimi mesi assistiamo ad un'amplificazione delle iniziative a favore di Angelo, per celebrarne i valori e l'attività amministrativa, vittima innocente di mafia. Significa che l'azione portata avanti dalla Fondazione inizia a germogliare attraverso i giovani. Tante piccole gocce, che hanno creato una grande onda di legalità, muovendosi su due binari: la ricerca costante, ossessiva, della verità sulla morte di Angelo e non ci fermeremo fin quando i responsabili dell'omicidio non saranno assicurati alla giustizia. Dall'altro lato le iniziative nelle scuole e nella comunità civile, affinchè la sua visione innovativa di amministrazione intesa come bene comune non vada dispersa», dichiara Dario Vassallo, fratello di Angelo, sottolineando lo spirito che ha animato l'iniziativa e il duro lavoro dietro di essa.