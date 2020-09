Le scippano la borsetta mentre cammina in pieno centro a Mercato San Severino. La vittima, una donna anziana, cade e batte la testa sul marciapiedi, ferendosi al capo. Trasportata all'ospedale Fucito di Curteri, i medici le applicano alcuni punti di sutura sul capo e la trattengono in osservazione per qualche ora, per poi dimetterla. Il grave episodio si è verificato ieri pomeriggio, verso le ore 18, in via Tenente Falco, il prolungamento di corso Diaz che costeggia il parco/monumento dedicato ai caduti in guerra. La donna camminava sul marciapiedi ed era quasi giunta allo svincolo che conduce verso la frazione San Vincenzo, quando due persone a bordo di uno scooter, una col casco e una senza l'elmetto protettivo, le si sono avvicinate e le hanno strappato la borsetta. L'anziana, in seguito allo strappo, è caduta a terra, battendo la testa sul marciapiedi e riportando una ferita sanguinante. In quel momento, ora di punta, c'era un traffico veicolare sostenuto nella zona. Qualcuno ha allertato il 118 e i carabinieri. Un'ambulanza è giunta sul posto e i sanitari hanno prestato i primi soccorsi all'anziana, per poi trasportarla all'ospedale Fucito. Lo scooter con a bordo i due scippatori, ha imboccato la direzione che conduce verso la frazione San Vincenzo. Indagano i carabinieri della locale compagnia, visionando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA