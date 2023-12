Attacco hacker, fuori uso il sito del Comune a San Valentino Torio

Un attacco informatico mette fuori uso il sito del comune di San Valentino Torio. Lo ha annunciato il sindaco Michele Strianese: «Tutti i servizi digitali erogati dall'Ente sono stati interrotti a causa di un evento che ha criticamente compromesso la cifratura dell'infrastruttura digitale che gestisce i servizi cloud del comune di San Valentino Torio. I servizi dell'Ente, pertanto, sono bloccati a causa della inoperatività della software house e della momentanea inacessibilità al database informatico. Pertanto gli uffici, nelle more della risoluzione del problema, erogheranno i servizi indispensabili in regime di emergenza. Il fornitore dei servizi informatici ha assicurato il massimo impegno nel ripristino della funzionalità della piattaforma digitale nel più breve tempo possibile. Il problema interessa numerosi Enti ed istituzioni del territorio nazionale. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio arrecato ma certamente non dipeso dalla nostra volontà».

Tra gli effetti pratici per chi sta subendo questo blitz informatico l’impossibilità di controllare la posta elettronica certificata e l’albo pretorio e quella di protocollare le Pec in arrivo.

In pratica, sono bloccate le aree che impiegano banche dati telematiche. La scorsa settimana decine e decine di siti istituzionali sono finiti "down" per il medesimo motivo. Nello specifico, l'attacco è a danno del fornitore che serve, attualmente, centinaia tra Comuni d’Italia, province, aziende e istituzioni di livello sovraordinato.