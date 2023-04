Salerno, cadavere in mare davanti a Piazza della Libertà: giallo sulle cause del decesso

Amara scoperta nella tarda mattinata di oggi, nel cuore della città. Un cadavere di un uomo è stato ritrovato nello specchio antistante la centralissima piazza della Libertà. Dopo le segnalazioni sul posto sono accorsi gli uomini della Croce Bianca e le forze dell’ordine. Le operazioni di recupero del corpo sono state affidati alla capitaneria di porto.

L’uomo, probabilmente un extracomunitario tra i 30 e i 40 anni, non presenta segni di violenza sul corpo e avrebbe con sé i documenti di riconoscimento. Sul posto nel frattempo è giunto il magistrato di turno che sta effettuando le verifiche del caso, compreso il riconoscimento. Ad ora non sono ancora chiare le cause del decesso.