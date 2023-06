Campagna: proclamazione degli eletti e poi il sindaco Luongo va ad incontrare Alfieri e De Luca

Il Consiglio comunale di Campagna, dopo il ballottaggio del 28 e 29 maggior scorso, che ha visto prevalere Biagio Luongo quale sindaco, è pienamente in carica. Questa mattina si è tenuta la proclamazione dei consiglieri eletti, dopo la verifica dei voti ottenuti e delle procedure. In attesa della convocazione del primo consiglio di insediamento, anche la giunta, già decisa alcuni giorni fa, è ora perfettamente operativa, con assessori e deleghe definite e con decreto di nomina pubblicato. Vice sindaca è Barbara Granito, che si occuperà di Cultura e beni culturali, Politiche scolastiche, Turismo, marketing territoriale; Remo Cubicciotti avrà Risorse umane, Formazione, Tributi, Agenda 2030, Smart city, Sport e Ambiente; Almerico Fontana invece Urbanistica, Patrimonio, Bilancio, Demanio, Risorse naturalistiche e produttive e Fondi europei; Giulia Montera (assessora esterna) si occuperà di Politiche sociali e socio-sanitarie e politiche giovanili; Livio Moscato ha i Lavori Pubblici, Infrastrutture, Viabilità e Pnrr. Nel pomeriggio si è tenuta anche la prima seduta di giunta comunale per approvare alcune delibere importanti per scadenze incombenti come la partecipazione di Campagna ai progetti Poc della Regione Campania sugli eventi. "Siamo operativi da subito, ci sono tante cose da fare e darò deleghe anche agli altri consiglieri perchè ognuno abbia un impegno con la città", annuncia un infaticabile sindaco Luongo che, dopo la proclamazione di ieri mattina, ha incontrato sia il Presidente della Provincia, Franco Alfieri, e sia il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Intanto, quattro assessori, per effetto della norma che impone l'incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere comunale per i Comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, si sono dimessi e questo consente ad altrettanti consiglieri primi dei non eletti nelle loro liste di entrare in consiglio.

Si tratta di Erminio Busillo, Mattia Marzullo, Sara Romanzi, Gerardo Perruso.