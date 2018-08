Domenica 19 Agosto 2018, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 20:52

PAGANI - Un cane di grossa taglia è stato rinchiuso in un sacco nero e scaricato al centro della strada. La scoperta è avvenuta questa mattina in via Filettine, quando alcuni residenti si sono accorti del grosso sacco proprio nel mezzo della carreggiata. Una volta avvicinatisi per cercare di spostarlo, pensando fossero dei rifiuti e per evitare incidenti ai mezzi in transito, hanno fatto l'amara scoperta. All'interno un cane in avanzato stato di decomposizione, avvolto completamente dal sacco, poi chiuso con del nastro adesivo. I residenti della zona sono rimasti in strada a proteggere la carcassa del povero animale e hanno subito allertato i vigili urbani ed i volontari della protezione. Una volta sul posto, il cane è stato spostato in attesa dell'intervento della competente Asl.