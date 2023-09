Cardinale e le “Notti Magiche” vissute nel Cilento: il patron del Milan lo rivela in una recente intervista

Origini italiane e vacanze cilentane, da bambino, per l’attuale proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Da bambino, infatti, era solito trascorrere il periodo estivo a Santa Maria di Castellabate, dove visse l’emozione della Coppa del Mondo degli Azzurri nel 1982. A rivelare questo retroscena, in una recente intervista al Corriere della Sera, è stato lo stesso numero uno rossonero.

«Ero in un paesino in provincia di Salerno, Santa Maria di Castellabate, ho festeggiato con i tifosi per strada, avevo 15 anni e non avevo mai vissuto un’esperienza così - si legge in uno dei passaggi centrali dell’intervista - Per questo sono andato in Duomo, è stato come ripercorrere un momento emotivamente molto forte; una sensazione molto intima.

Quella fotografia rivela il mio essere appassionato, ma non emotivo, c’è differenza». Lo spirito di condivisione e di passione per il calcio, elemento chiave della cultura italiana, ha subito travolto Cardinale, che oggi si ritrova a guidare uno dei club più blasonati d’Italia e non solo.

Oggi, in qualità di presidente del Milan, guida uno dei club più prestigiosi d'Italia e del mondo, portando con sé la sua passione e il suo impegno nel calcio. Il legame con le sue radici italiane è evidente nella sua leadership e nel suo affetto per il calcio, che continua a unire persone e comunità in tutto il mondo.