Milan-Maldini, incontro con Cardinale. Ancora tensioni: può essere divorzio

Un anno dopo nulla è cambiato al Milan. È appena terminato il campionato e già ci sono delle tensioni tra la proprietà e Paolo Maldini. Nella mattina di oggi, in un hotel in pieno centro a Milano, si è svolto un incontro tra il responsabile dell’area tecnica rossonera e il proprietario del club, Gerry Cardinale.

I temi sul tavolo erano tre, i soliti: budget, responsabilità e prospettive future del Milan.

A quanto risulta, sull’ultimo punto è nata qualche frizione, con idee differenti tra Maldini e la proprietà.

Milan, stavolta Ibrahimovic saluta davvero: in 70mila a San Siro per omaggiarlo

Ci sono delle asperità che vanno superate: le visioni sono diverse e c’è anche l’ipotesi di una rottura tra le parti. In sostanza Maldini e il ds Frederic Massara nelle prossime ore potrebbero dire addio. In via Aldo Rossi regna il silenzio sulla questione, ma ormai tutti i nodi vengono al pettine. Ormai sono noti i rapporti non idilliaci (eufemismo) tra l’ad Giorgio Furlani e Maldini. Sulle questioni calde, naturalmente, non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte del club e questo fa pensare che ci sia il tempo e il modo di ricucire un rapporto che si è complicato.

Le altre soluzioni, invece, prevedono un passo indietro o di Maldini (che ha un contratto con il Milan fino al 2024) o della proprietà. Sta di fatto, che ogni anno è così. Sia nell’anno dello scudetto - nel quale Maldini e Massara hanno fatto un lavoro straordinario - sia quest’anno - nel quale a Maldini e Massara vengono fatti notare, in maniera piuttosto severa, i flop di mercato - non si vede il sereno all’orizzonte. Le prossime ore saranno decisive, ma forse è meglio che i tifosi si mettano il cuore in pace: si rischia nuovamente di vedere un Milan senza Maldini.