Castellabate, presidio sanitario estivo: postazione del 118 nel cortile di una scuola

E’ stata attivata nel comune di Castellabate una nuova postazione del 118 per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza nel territorio comunale durante il periodo di maggiore presenza turista. Il presidio estivo, com ambulanza di tipo MSB, con autista e infermiere, è stato localizzato a San Marco di Castellabate, all’interno di uno degli spazi del plesso scolastico.

«Andiamo incontro al periodo più caldo in tutti i sensi della stagione estiva, per cui diventa fondamentale avere un ulteriore mezzo di soccorso sul territorio in grado di garantire l’assistenza sanitaria in caso di emergenza - spiega il sindaco Marco Rizzo - Nonostante le difficoltà a livello comprensoriale, cerchiamo di garantire il massimo dell’efficienza sia ai nostri cittadino sia ai turisti che scelgono di trascorrere qui le loro vacanze».

A sottolineare la valenza del presidio estivo anche il consigliere Gianmarco Rodio: «Per il secondo anno consecutivo riusciamo ad avere una postazione sanitaria che diventa di fondamentale importanza nelle attività di soccorso nel nostro territorio». A garantire il servizio sarà l’associazione Gi.Vi, già presenta da cinque anni a Castellabate con il presidio Saut di Santa Maria. «Garantiremo questo ulteriore servizio h24 fino a settembre - conclude Giuseppe Battipaglia, responsabile delle postazioni 118 Gi.vi - La seconda ambulanza consente di rafforzare il sistema dell’emergenza-urgenza su Castellabate, usando tra l’altro un’ambulanza dotata di kit per qualsiasi necessità».