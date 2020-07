Visita istituzionale, ieri mattina a Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, del Questore di Salerno, Maurizio Ficarra, in occasione dell’insediamento del vice questore, Giuseppe Fedele che ha assunto la guida del commissariato di Cava de’ Tirreni, in seguito alla promozione ed al contestuale trasferimento alla Questura di Catanzaro di Immacolata Acconcia. Il Questore e Fedele hanno incontrato il primo cittadino, Vincenzo Servalli e l’assessore alla sicurezza, Giovanni Del Vecchio, discutendo con loro delle principali tematiche relative a Cava de’ Tirreni. Durante l’incontro, il Questore Ficarra ha rimarcato l’attenzione verso la città metelliana, che si conferma tra le più sicure della provincia, ed ha assicurato una particolare attenzione soprattutto al fenomeno della movida, attesa la grande presenza di visitatori soprattutto nei fine settimana. «Cava de’ Tirreni è una delle realtà più importanti del salernitano. Il nostro obiettivo è quello di far si che sia una città ancor più sicura. Fortunatamente – ha proseguito il Questore Ficarra - Cava de’ Tirreni non ci dà eccessivi problemi e per questo siamo moderatamente soddisfatti e tranquilli perché il trend statistico dei reati è in perfetta linea con quello medio di tutta la provincia. Sappiamo benissimo però quanto Cava è importante nel panorama provinciale e quindi andremo ad attenzionare in particolar modo il fenomeno della movida serale, ma con un occhio anche alla grande criminalità che non ferma la sua attività su tutto il territorio provinciale». E proprio la questione movida, ed in particolare il deprecabile fenomeno dell’abbandono di ogni genere di rifiuti da parte dei ragazzi che bivaccano dinanzi alla chiesa di San Francesco, è stato anche al centro di un vertice che si è tenuto in mattina presso il commissariato di corso Palatucci.

I FINE SETTIMANA

«Proseguiremo in continuità con l’ottimo lavoro già svolto dalla Acconcia, garantendo la massima presenza sul territorio per contrastare tutte le emergenze di ordine pubblico che dovrebbero registrarsi sul territorio - ha dichiarato il neo dirigente del commissariato metelliano, Giuseppe Fedele - La maggiore attività che ci vedrà impegnati è la gestione ed il controllo della grossa movimentazione di giovani che nel week end di riversa nel centro cittadino. Su Cava de’ Tirreni abbiamo organizzato già dei servizi appositi per cercare di garantire la sicurezza ai nostri giovani». © RIPRODUZIONE RISERVATA