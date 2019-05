Giovedì 2 Maggio 2019, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora l’allarme cinghiali nel Cilento. La notte scorsa a Casa del Conte, frazione del Comune di Montecorice, un ungulato è stato avvistato in pientro centro, tra le abitazioni a ridosso della SS267. L'animale, infastidito dalla presenza di un’auto, è poi fuggito nelle campagne circostanti.Quanto accaduto la notte scorsa non è certo un fenomeno nuovo. Più volte sono stati avvistati ungulati che si spingono fin nei centri abitati a caccia di cibo. Accade sovente di trovarli nei comuni montani, ma spesso anche in quelli costieri: negli anni scorsi dei cinghiali furono avvistati in spiaggia e uno di loro addirittura in mare.La loro presenza può rappresentare un pericolo sia per l’incolumità delle persone che per gli automobilisti. Inoltre problemi si segnalano anche per gli agricoltori che vedono i loro terreni e le loro coltivazioni devastate dai cinghiali.