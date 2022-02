La salma di Claudio Mandia il 17enne di Battipaglia morto suicida in un college dello Stato di New York dopo una punizione inflittagli dalla scuola, è attesa per le 19 nella chiesa di Santa Maria della Speranza, nel centro del Comune del Salernitano.

Il parroco, don Vincenzo Sirignano, impartirà la benedizione dei defunti. Poi i fedeli reciteranno un Rosario. Domattina alle 9.30 si svolgeranno, i funerali. La famiglia di Claudio, «vicina alla Chiesa ed impegnata anche in iniziative di Carità - dice il parroco - sta vivendo con grande dignità questo momento. Si è rivolta, certamente, alla giustizia ma vive il dolore senza rinunciare alla speranza».