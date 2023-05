Riaperta alle 16 di ieri pomeriggio la strada Mingardina all’altezza del bivio di San Severino di Centola. La pioggia che venerdì pomeriggio si è abbattuta sul basso Cilento ha fatto slittare di qualche ora la chiusura dei cantieri prevista per ieri mattina. Rinviata di qualche giorno invece la riapertura della strada del Mingardo che collega Marina di Camerota a Palinuro. Anche qui la riapertura era stata programma per ieri ma il maltempo ha richiesto qualche giorno in più per il completamento dei lavori di messa in sicurezza.

Parzialmente risolta dunque l’emergenza viabilità per le località costiere del basso Cilento. La riapertura della Mingardina fa tirare un sospiro di sollievo. La strada all’altezza del bivio della stazione di San Severino di Centola, lungo l’arteria che conduce alla Mingardina e al Ciglioto, era chiusa dal 17 maggio a causa di un masso precipitato sulla strada. Una problematica seria che ha visto subito impegnato il sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, il tratto di strada interessato dallo smottamento rientra nei confini del suo Comune, ma anche i sindaci di Camerota, Centola e Pisciotta. E soprattutto la Provincia, gestore della strada. Ad interessarsi della problematica è stato anche il consigliere provinciale delegato alla viabilità Carmelo Stanziola che in collaborazione coi rappresentanti dei Comuni coinvolti a la Provincia ha attivato nell’immediato le procedere di ripristino e messa in sicurezza del costone roccioso. Una ditta specializzata infatti ha lavorato senza sosta per una decina di giorni con l’obiettivo di riaprire la Mingardina nel più breve tempo possibile.

La stagione estiva è alle porte e la chiusura dell’importante arteria avrebbe comportato danni economici significativi. La strada Mingardina, che collega lo svincolo di Poderia della superstrada ai Comuni di Centola, Camerota e Pisciotta, è di fondamentale importanza per la sicurezza e l’economia locale. Intanto proseguono i lavori di pulizia sulla ex strada regionale 562 del Mingardo, tra Marina di Camerota e Palinuro, in località cala Finocchiara - Scoglio della Vela, dopo la terza operazione di brillamento dei massi sul costone roccioso. La strada ieri mattina è stata riaperta solo per un’ora ma per il momento ancora chiusa. Dovrebbe riaprire nella mattinata di martedì. È una corsa contro il tempo per salvare il ponte del due giugno e rendere la strada fruibile si turisti che arriveranno nel prossimo fine settimana anche per assistere al Meeting del Mare di scena nei prossimi giorni a Marina di Camerota. Da parte sua il domani sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha garantito il massimo impegno per riaprire quanto prima e in sicurezza la strada.