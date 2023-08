Fondazione Ravello ospita a Villa Rufolo la Celebrity Adventures Foundation, ospite Andrea Bocelli

Ha fatto tappa anche in Villa Rufolo, eccezionalmente ospitato dalla Fondazione Ravello, solidale con le finalità altamente filantropiche dell’iniziativa, il tour di beneficenza organizzato dalla Celebrity Adventures Foundation, istituzione no-profit attiva dal 2014 negli Stati Uniti per combattere le malattie e la povertà su scala globale.

I numerosi ospiti che hanno toccato Roma, Napoli e Capri prima di fare tappa, per la prima volta, in Costiera e nello specifico ad Amalfi, Positano e Ravello, hanno viaggiato a bordo del superyacht Evrima assieme a celebrità del calibro di Andrea Bocelli, Reba McEntire, John Corbett, Bo Derek, Evander Holyfield, The London Essentials, Michael W.

Smith, Pia Toscano, Chris Tucker e John Maxwell.

La giornata trascorsa tra le perle della Divina, ha avuto il suo epilogo sul palco del Belvedere di Villa Rufolo con un concerto esclusivo concluso da un cammeo di Andrea Bocelli, arrivato a Ravello a tarda sera per portare il suo personale ringraziamento e il suo saluto agli ospiti. Ogni partecipante a questo viaggio di beneficenza che si concluderà il 24 agosto a Malta, ha contribuito con una rilevante donazione che andrà a finanziare, tra gli altri, i progetti della Andrea Bocelli Foundation, della Grace Sober Living, della Barrow Neurological Foundation, del The Reba McEntire Fund e della The David Foster Foundation.