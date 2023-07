Battipaglia, controlli in Litoranea contro le stragi del sabato sera: patenti ritirate e multe per guida in stato di alterazione

Contrasto alla guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze psicotrope. La polizia intensifica i servizi di prevenzione delle “Stragi del Sabato Sera” a seguito della recrudescenza degli incidenti stradal dovuti in gran parte all’abuso di alcool o sostanze stupefacenti, con conseguenti gravi perdite di vite umane, specialmente giovani. Così la Polizia di Stato ha disposto una campagna straordinaria di controlli lungo la viabilità che porta ai luoghi di svago e di intrattenimento delle località turistiche. In particolare, cinque equipaggi della Polizia Stradale di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania, insieme a personale medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, nella notte di sabato 29 luglio, hanno effettuato uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di circolazione stradale, nella zona sud orientale di questo capoluogo e nel comune di Battipaglia.

Nel complesso, i risultati dell’operazione sono stati: 46 persone controllate; 42 veicoli controllati; 3 persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebrezza; una persona sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebrezza; 12 infrazioni elevate ai sensi del codice della strada; 4 patenti di guida ritirate; 55 punti decurtati.

L’azione di contrasto della Polizia di Stato a condotte illecite in materia di circolazione stradale sarà mantenuta costante per tutto il periodo della stagione estiva, in particolare nelle località con maggiore affluenza di turisti