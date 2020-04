Un uomo di 80 anni, E.F. le sue iniziali, è stato bloccato al varco d’accesso del Mingardo, a Marina di Camerota, perché stava tentando di entrare nel comune costiero cilentano utilizzando una motivazione che si è poi rivelata falsa. Alle 8.15 di ieri, venerdì, l’uomo, proveniente da Maiori, è arrivato al check-point presidiato dai vigili urbani, dalla protezione civile e dai carabinieri, chiedendo di poter raggiungere il centro del paese.



«Mi reco sul porto per l'arrivo di un peschereccio dove c'è mio figlio» si legge sull'autodichiarazione che l'80enne ha fornito alla task force. Come è noto a tutti le norme di contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19, permettono lo spostamento solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di assoluta urgenza, situazioni di necessità o motivi di salute.