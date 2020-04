Mamma e figli sorpresi dai finanzieri a camminare sulla spiaggia. L’episodio è accaduto ieri mattina a Battipaglia, in Litoranea, dove una pattuglia ha sorpreso la donna, battipagliese, e i suoi due figli che camminavano sull’arenile. I finanzieri hanno identificato la donna e l’hanno multata per non aver rispettato i decreti per evitare il contagio dal coronavirus che obbligano tutti a non uscire di casa senza validi motivi. La signora invece ha raggiunto l’arenile con la sua auto come se nulla fosse e stava passeggiando con i figli in riva al mare. Sarebbe stato tutto normale se non fossero in vigore le norme per scongiurare il contagio da coronavirus di cui la donna non ha tenuto per nulla conto. Probabilmente, la signora non immaginava che potessero giungere le forze dell’ordine in spiaggia ed invece all’improvviso sono sopraggiunti i finanzieri che hanno identificato la donna e l’hanno sanzionata. Nel frattempo, è stata contattata anche l’Asl per mettere in quarantena la donna e i due figli come prevedono le rigide normative. © RIPRODUZIONE RISERVATA