Un rosario di palloncini ondeggia sull'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. I colori si alternano, il bianco ed il celeste, nel simbolo di grande fede, di preghiera, di unione, di devozione.



A preparalo e donarlo è stata Giovanna Rossetti, titolare di un negozio di palloncini. Un gesto che vuole rappresentare anzitutto un pensiero di vicinanza a medici, infermieri e pazienti, ma anche la speranza.

Giovanna ha anche donato una ulteriore installazione di palloncini sistemata all'ingresso del nosocomio sarnese con la scritta "Andrà tutto bene"



In queste settimane l'ospedale di Sarno, come tanti altri nosocomi, sta vivendo un momento di forte difficoltà dovuto all'emergenza Covid19. Tutti impegnati in prima linea a fronteggiare tutte le criticità che derivano dai percorsi Covid, il pronto soccorso, le urgenze nei reparti e l'attesa dell'esito dei tamponi. © RIPRODUZIONE RISERVATA