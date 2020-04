Un sondaggio che, più che un nuovo “Grande Fratello”, è un monitoraggio delle effettive esigenze di trasporto e di mobilità – urbana e interurbana – su tutto il territorio salernitano. Sono, infatti, proprio i pendolari di Busitalia Campania i protagonisti della rimodulazione necessaria che l’azienda dovrà fare dei propri servizi a partire dal 4 maggio. Data in cui inizierà la fase 2 di gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. E che, necessariamente, passerà attraverso una ritrovata necessità dei salernitani di usare i mezzi nei loro spostamenti per andare a lavoro. Ai pendolari l’azienda ha chiesto un confronto a distanza, attraverso una serie di domande. Una specie, insomma, di servizio di trasporto su misura, “customizzato”, fin dove possibile sui reali bisogni dei pendolari.



«L’azienda – si legge nell’avviso pubblico - nel predisporre il piano di revisione dei propri servizi di trasporto pubblico locale, intende analizzare le effettive esigenze di spostamento dell’utenza in questo delicato momento di ripresa. Pertanto, si chiede ai gentili viaggiatori di segnalare le proprie esigenze di mobilità indicando: la linea aziendale di interesse; gli orari di partenza delle corse; la tratta da percorrere (da/per quale comune); e il motivo dello spostamento».



Busitalia Campania ha attivato, per l’occasione, una specifica casella di posta elettronica per la raccolta delle informazioni necessarie. «I dati personali acquisiti tramite il sondaggio – puntualizza Busitalia Campania - saranno trattati unicamente per la finalità in premessa. L’analisi delle preferenze espresse consentirà all'azienda di rimodulare l’offerta dei servizi tenendo conto anche delle effettive esigenze e, nel rispetto delle misure di contenimento sanitario in vigore emanate dalle autorità competenti, di poter erogare un servizio effettivamente rispondente alle necessità dei viaggiatori». © RIPRODUZIONE RISERVATA