Venerdì 5 Gennaio 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 15:57

Si aggira per le strade periferiche di Sarno, bussa alle porte e si fa dare soldi in cambio di un piccolo crocifisso. "Mi manda il parroco, poi verrà per la benedizione. Però, prima dovete pagarmi". Con queste parole un uomo è riuscito già a farsi consegnare contanti da diverse persone. Una vera e propria truffa mascherata da offerta falsamente destinata al parroco, Don Ciro Zarra, della parrocchia San Sebastiano Martire. Il sacerdote ha preso subito le distanze da quanto accaduto mettendo in allerta i suoi parrocchiani e denunciando la truffa. "Ho saputo che si sta aggirando per le strade della parrocchia un signore notevolmente robusto - ha spiegato - sta distribuendo dei crocifissi a nome mio, dicendo anche che sto passando per le benedizioni. Queso non è assolutamente vero. Le benedizioni le sto iniziando, ma sarò io a contattare i fedeli, come ho sempre fatto. Chiedo di informare sopratutto gli anziani"