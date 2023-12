Pontecagnano Faiano, due rapine in poco tempo: identificato ed arrestato

Rapina aggravata, ricettazione e furto aggravato: è quanto i carabinieri di Pontecagnano Faiano e del nucleo operativo e radiomobile di Salerno contestano, insieme alla Procura, a Massimiliano Schiavone a cui è stato notificato ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

Schiavone, secondo gli inquirenti e anche secondo il giudice, tra maggio e giugno scorsi, a Pontecagnano e a Salerno, si è impossessato di un'auto utilizzata per mettere a segno due rapine: una a un distributore di carburante e l'altra a un passante. Non solo. Ha anche commesso un furto in un negozio