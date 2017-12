Emergenza furti, il sindaco di Castellabate scrive alla prefettura

Sabato 30 Dicembre 2017, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 11:56

Troppi furti in appartamenti, aziende e di veicoli nel territorio comunale di Castellabate. Per tale ragione, il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli ha richiesto con forza l’intensificazione delle misure di sicurezza e dei servizi d’ordine pubblico. L’ha fatto scrivendo una lettera, indirizzata alla Prefettura e alla Questura di Salerno, per evidenziare la preoccupazione di tutta la comunità a seguito dei recenti episodi di cronaca e per chiedere una una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio comunale.«Tutte le autorità preposte devono lavorare in sinergia al fine di scongiurare il ripetersi di episodi analoghi, - ha sottolineato il primo cittadino, Costabile Spinelli -avviando immediatamente le misure necessarie a rafforzare la tutela della proprietà privata e a salvaguardare l’incolumità dei cittadini». Nella lettera inviata alla Prefettura e alla Questura, il sindaco Spinelli ha manifestato anche la disponibilità dell’Ente a fare la sua parte. «Allo scopo di intensificare la presenza di Forze dell’Ordine sul nostro Comune - ha concluso, infatti, Spinelli - ho dato la mia piena disponibilità anche a reperire nuove sedi, attraverso l’utilizzo degli immobili a nostra disposizione. Inoltre, l’Amministrazione ha già avviato le procedure per intensificare il sistema di videosorveglianza urbana».