Agli arresti domiciliari il commercialista paganese e funzionario dell'Agenzia delle Entrateo, ex assessore alle finanze delle giunte Gambino.L'ex assessore Campitiello, uomo di fiducia del consigliere regionale ed ex sindaco, è accusato dai giudici del Tribunale di Torre Annunziata di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio.L'inchiesta riguarda la riconversione dell'ex area Cirio di Castellammare di Stabia e coinvolge anche il senatore Luigi Cesaro e l'onorevoleCampitiello, nominato dall'ex facente funzionia capo del cda dell'Aspa ma subito dimessosi, sarebbe stato trovato dagli inquirenti con una valiga "24 ore" con all'interno la somma di 30 mila euro ricevuta dall'imprenditore, imprenditore stabiese già in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa per rapporti con i casalesi Zagaria.La somma sarebbe stata il premio per la soffiata che Campitiello avrebbe fatto a Greco in merito ad una visita fiscale.