Avrebbe mostrato al figlio di undici anni film dal contenuto spinto, per indurlo a compiere o subire atti sessuali. Con queste accuse è finito a processo un uomo originario di Cava de’ Tirreni , rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Nocera Inferiore al termine dell’udienza preliminare. L’accusa contestata dall’organo inquirente e verso la quale l’imputato dovrà ora difendersi è corruzione di minorenne. L’inizio del dibattimento è fissato per il prossimo 26 marzo, in composizione monocratica, dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore . Per l’imputato c’è l’aggravante di aver presumibilmente commesso il reato oltre che sul figlio, anche su persona di età minore.I fatti si sarebbero consumati a Baronissi , nel 2013, secondo quanto risulta al pm titolare del fascicolo. Gli elementi d’indagine, con il capo d’imputazione formulato dopo l’attività investigativa, sono stati messi insieme attraverso testimonianze, lavoro dei servizi sociali e consulenti. Oltre alla testimonianza del ragazzino, che all’epoca dei fatti aveva 11 anni, ora parte lesa nel procedimento, e assistito in ragione di affidamento da un avvocato.. Il genitore gli avrebbe mostrato immagini dal contenuto forte ed esplicito «per compiere o subire atti sessuali» . Una formula generica, come previsto dalla legge, che andrà ora meglio motivata durante il processo, con la celebrazione del dibattimento.