Sono finalmente partiti i lavori di messa in sicurezza di via Rotolo, la strada provinciale di Cava de' Tirreni interessata da un esteso movimento franoso e chiusa al transito veicolare dall’8 dicembre 2022. Nei giorni scorsi, dopo settimane di attesa e di continui rinvii, la ditta che si è aggiudicata l’appalto si è portata sull’area di cantiere con uomini e mezzi per dare inizio ai lavori. Per l’intervento di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della scarpata franata, sono stati previsti circa centoventi giorni di lavori, fermo restando eventuali altri imprevisti.

La gara è stata aggiudicata dalla Provincia di Salerno ad un raggruppamento temporaneo di imprese che ha offerto il ribasso del 33% per un importo complessivo di € 277mila euro. Il perdurare della chiusura al transito veicolare di via Rotolo, sta arrecando notevoli disagi ai residenti delle frazioni di Rotolo, Dupino, Santi Quaranta e Maddalena che ormai da più di un anno sono costretti ad un lungo percorso alternativo per raggiungere il centro cittadino di Cava de’ Tirreni. «Finalmente sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del vallone in via Rotolo. Un intervento di competenza provinciale molto atteso che purtroppo ha creato non pochi disagi agli abitanti delle frazioni sovrastanti, verso i quali facciamo ammenda - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore - È stato un percorso molto articolato e travagliato caratterizzato da varie fasi, con non poche responsabilità soprattutto da parte della ditta vincitrice del bando di gara. Ora - ha aggiunto Senatore - è necessario superare questo momento e le difficoltà iniziali del cantiere per assicurare i tempi previsti ed assicurare quanto prima la percorribilità della strada».

I residenti di via Rotolo e delle limitrofe zone, lo scorso 8 dicembre, ad un anno esatto dalla frana che ha reso necessaria la chiusura al transito dei veicoli della strada, con una buona dose di amara ironia, organizzarono un compleanno, con tanto di spegnimento di candelina e brindisi finale, per cercare di richiamare l’attenzione di chi di dovere sulla problematica con cui, ormai da ben tredici mesi, sono costretti a convivere tutti coloro che abitualmente percorrevano il tratto per raggiungere il centro cittadino.

Infatti, sebbene i lavori per la sistemazione della strada, che sono di competenza della Provincia, siano stati appaltati e consegnati alla ditta che si è aggiudicata la gara in tempi abbastanza celeri, le operazioni di messa in sicurezza ancora non sono cominciati del tutto, determinando l’inevitabile malumore dei cittadini.