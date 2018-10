Lunedì 8 Ottobre 2018, 21:34

BELLIZZI - Si è tenuta domenica a Bellizzi, nel salone parrocchiale, la mostra delle opere di Franco Leo. L'artista quarantanovenne, nato e cresciuto nello stesso comune, è affetto da tetraparesi sin dalla nascita. Ha realizzato nel tempo 123 opere e le ha esposte quasi tutte. Si tratta di quadri di diverse grandezze, realizzati al computer con l'ausilio di un particolare dispositivo che gli permette di disegnare malgrado non possa utilizzare gli arti. Franco, infatti, preme la fronte su un bottone e con questo solo strumento realizza i suoi disegni. «Per un quadro molto piccolo bastano anche solo due giorni – spiega Franco - ma per uno più grande e con molti dettagli servono anche mesi. In un caso ci ho messo 5 anni e mezzo. Si intitola In mezzo alla città c'è un fiume». Una lettera alla volta, amici e parenti leggono il labiale e fanno da interpreti per lui. Ha imparato ad utilizzare un computer e ad esprimersi col disegno nel marzo 1996 e da allora non ha più smesso. Da ragazzo iniziò a frequentare dei corsi in un centro specializzato e lì, grazie alla sua caparbietà, ottenne che gli fosse insegnato l'utilizzo del computer, malgrado le evidenti difficoltà e le iniziali perplessità degli insegnanti. Gran parte dei suoi quadri sono a tema religioso. La fede è centrale nella sua vita e lo sottolinea con forza: «Cristo fa mangiare il suo corpo – dice Franco - e questo mi dà la forza di andare avanti nella vita».