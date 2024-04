Furore, domani via al Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino

Sarà il Comune di Furore, caratteristico borgo dipinto della Costiera Amalfitana, ad aprire ufficialmente il calendario nazionale delle gare del Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino. La prima tappa del 2024 si terrà domani, sabato 6 Aprile 2024, con due gare: una femminile e l’altra maschile. Le squadre in gara, composte da sei spingitori (quattro per quelle maschili e due per le femminili che dovranno far corre sull'asfalto e in salita botti della capacità di 500 litri), saranno in tutto dieci appartenenti a piccoli comuni che aderiscono all’associazione Città del Vino.

A Cominciare da Furore che ospita l’evento a cui parteciperanno le città di Avio in provincia di Trento, Bianco in provincia di Reggio Calabria, Mormanno in provincia di Cosenza, la frazione di San Gusmè del comune di Castelnuovo Berardenga in provincia di Siema, Santa Venerina in provincia di Catania e Vittorio Veneto e Refrontolo in provincia di Treviso.

L’appuntamento promosso dalla Pro loco di Furore e patrocinato dal Comune sotto l’egida dell’Associazione delle Città del Vino, è per le 15 di domani presso il Piazzale Mola dove, al termine della presentazione delle squadre, si entrerà nel vivo dell’evento.

Prima con le qualifiche della gara femminile e poi con quelle della competizione maschile. Alle 17 è prevista la prima gara (quella riservata alle giovani concorrenti) che disputerà su un tracciato di circa 550 metri che, in pratica, sarebbe il tratto finale del percorso della gara maschile. Completamente in salita, le gare saranno delle vere e proprie competizioni tecniche su un percorso che richiede soprattutto doti di abilità nel manovrare la botte.

Per la partecipazione alle gare le squadre partiranno in base alla classifica generale finale: l'ottava classificata inizierà per prima. Chiuderanno l’ordine di partenza la città ospitante e la città detentrice del titolo. Attesa ovviamente per la gara maschile il cui inizio è fissato alle 17.30 quando si correrà su un percorso di circa 1700 metri, articolato su una salita costante e con una pendenza media del 6%.

Gli spingitori in gara saranno quattro per ogni squadra che alla partenza esordiranno con due atleti; dopo circa 300 metri dal via ci sarà l’inserimento del terzo spingitore e dopo altri 300 metri l'inserimento del 4°. Da questo momento in poi gli atleti potranno avvicendarsi alla conduzione della botte, ma in modo che a spingere siano sempre e solo in due. Le squadre vincitrici saranno premiate al termine della gare nel corso di una cerimonia che si svolgerà presso il Piazzale Mola.