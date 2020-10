Ladri in azione a Sarno, ed il furto è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale. E' stato svaligiato il bar-ristorante il Cavaliere che si trova in via Sarno Striano, a pochi passo dalla svincolo dell'autostrada A30. Il fatto è accaduto durante l'orario di chiusura imposto dal Dpcm del Governo.

I malviventi hanno portato via valori bollati, gratta e vinci, sigarette, banconote, monete e oggetti vari per un danno da migliaia di euro per il titolare della struttura. I ladri, almeno tre, hanno agito con il volto coperto. L'intera azione, in cui si vede chiaramente come i tre siano entrati nel locale ed i vari spostamenti per fare razzia tra gli scaffali e la cassa, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. I fotogrammi sono ora al vaglio degli investigatori

