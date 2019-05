Domenica 5 Maggio 2019, 06:35

Galeotta fu una domanda sul pedagogista e filosofo svizzero Piaget. Corretta la graduatoria per l’accesso al corso abilitante sul sostegno a causa di un errore contenuto in una risposta ai 60 quesiti a crocetta somministrati nei test preselettivi di metà aprile. L’Università di Salerno ha ripubblicato la lista dei candidati ammessi alla prova scritta dopo la revisione di una delle risposte. Alcuni candidati hanno cambiato quindi posizione dopo i reclami dei giorni scorsi. Intanto da martedì prende il via la fase due della selezione al Tfa sostegno 2019 con la prova scritta per le maestre dell’infanzia e della scuola elementare che aspirano a conseguire una abilitazione per coprire cattedre di sostegno: una opportunità professionale, certo, ma anche una esigenza scolastica dell’inclusione per tanti allievi con disabilità che spesso nel salernitano sono rimasti senza docente specializzato, anche in quest’anno scolastico. Sono 995 i candidati che si giocano adesso l’accesso alla fase del colloquio orale. In ballo solo 460 posti per formarsi e abilitarsi sul sostegno. Ma alla vigilia della fase due della selezione, l’Università di Salerno ha rettificato la graduatoria della scuola dell’infanzia per un errore compiuto dal Cineca, il Consorzio Interuniversitario a cui è stata affidata la gestione completa del test preliminare. In data 23 aprile erano state infatti pubblicate le graduatorie delle candidate della scuola dell’infanzia trasmesse proprio dal Cineca a seguito della correzione dei test preliminari avvenuti il 15 aprile scorso.