Salerno, il prefetto Esposito: grande successo a Capodanno grazie all'azione corale di chi ha lavorato all'organizzazione del concerto

«Rivolgo un plauso alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e a tutti coloro che si sono adoperati per garantire il sereno svolgimento del concerto di fine anno. È stata determinante l’azione corale promossa e sviluppata, fin dall’inizio, con tutte le componenti chiamate a concorrere alla programmazione, definizione ed esecuzione dell’evento».

Così il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha sottolineato l’esito positivo dell’organizzazione del concerto di fine anno tenutosi ieri sera nella città di Salerno, con la partecipazione del gruppo musicale dei Pooh, ringraziando anche «tutti quelli, tra cui le tante famiglie, che hanno partecipato e sono venuti a Salerno anche da lontano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, dimostrando di sapersi divertire con responsabilità e con grande senso civico e la stampa che ci sostiene».

La sicurezza del concerto è stata resa possibile grazie ad un efficace gioco di squadra, che ha consentito di pianificare con attenzione i dettagli organizzativi della serata, che sono stati via via perfezionati e messi a punto nel corso degli incontri tenutisi in Prefettura.

Intorno ai tavoli del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli sono state date le indicazioni e le prescrizioni che Comune di Salerno e organizzatori hanno poi eseguito con la tempestività e la cura necessarie a garantire il buon andamento della manifestazione.

La Questura ha definito la pianificazione in sede operativa con la predisposizione dei servizi di ordine pubblico anche sulla base delle risorse straordinarie messe a disposizione dal Ministero dell’Interno su richiesta del Prefetto, che ha espresso sentimenti di «particolare apprezzamento al Questore, Giancarlo Conticchio, per aver curato con grande attenzione il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica secondo la linea tracciata insieme in Comitato».

La pianificazione del concerto ha richiesto diversi sopralluoghi, nel corso dei quali si è cercato di individuare tutti gli aspetti che necessitavano di approfondimenti specifici e di ulteriore esame da parte dell’organizzazione.

Il prefetto Esposito ha voluto rivolgere un pensiero di ringraziamento anche »ai miei collaboratori che, ancora una volta, hanno mostrato grande professionalità e competenza. Auguro, infine, un buon 2024 a tutti!»