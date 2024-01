Incendio a Camerota, fiamme in un'abitazione: cittadini evitano tragedia

Attimi di paura, ieri pomeriggio, a Marina di Camerota per un incidente domestico in via Lamanna.

Alcuni oggetti presenti all’interno di un’abitazione sono state avvolti dalle fiamme provocate da un corto circuito. Fortunatamente, al momento del rogo, l’abitazione era vuota.

Le fiamme ed il fumo nero ha subito attirato l’attenzione del vicinato che ha prontamente segnalato i fatti ai vigili del fuoco. Le squadre di soccorso sono giunte sul posto insieme ai carabinieri.

Due persone del posto sono intervenute e, prima dell’arrivo dei caschi rossi del distaccamento di Policastro Bussentino, hanno gettato dal balcone sedie e tavoli incendiati.

Il loro coraggioso intervento ha contribuito a contenere l’espansione del rogo e a proteggere l’abitazione. La zona è stata successivamente messa in sicurezza. Danni limitati alla sola stanza interessata dalle fiamme, che, fortunatamente, non hanno colpito anche i vicini appartamenti, essendo l’abitazione all’interno di una palazzina.