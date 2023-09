Una postazione infermieristica sul Sentiero degli Dei. Il Comune di Positano ha formalizzato un nuovo protocollo d’intesa con l’Asl Salerno per il punto di primo soccorso fisso che prevede la presenza di un operatore sanitario per i prossimi tre mesi. L’accordo «Sentiero degli Dei in sicurezza»nasce in concomitanza con la ripresa dei flussi di turismo escursionistico dopo il calo fisiologico dei mesi di luglio e agosto: un infermiere professionale, soccorritore specializzato e addestrato, stazionerà nella frazione di Nocelle, all’accesso principale del sentiero, con una postazione attrezzata per il primo soccorso, così da offrire un intervento tempestivo ed efficace in caso di necessità. Un percorso che rappresenta una delle principali attrazioni turistiche della costa d’Amalfi, capace di richiamare ogni anno centinaia di migliaia di turisti, trekker, appassionati degli sport outdoor, amanti della montagna.

APPROFONDIMENTI Pietre del costone cadono sull'auto: tragedia sfiorata a Conca dei Marini Vento forte, paura al largo di Positano: soccorso natante con cinque persone Riaperta la statale amalfitana. A Capo d'Orso lavori fermi solo nei weekend

Sono state 350mila le presenze stimate lo scorso anno sui 7 km che attraversano i territori di Agerola, Positano e Praiano, molti dei quali inesperti, anziani e con patologie che vanno incontro a infortuni o malori, con conseguente sovraccarico degli interventi del servizio 118. Quest’anno il dato è in netto aumento, stando a quanto riferito dagli addetti ai lavori. «Così come fatto con l’accordo Spiagge sicure, il Comune di Positano garantisce servizi sanitari adeguati per cittadini e ospiti sotto l’egida dell’Asl Salerno, che resta l’unico ente competente ad erogare servizi sanitari emergenziali - dichiara con soddisfazione il sindaco Giuseppe Guida - un accordo innovativo grazie alla lungimiranza e alla concretezza mostrate dal direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto e dal suo staff dirigenziale. È la prima volta che si intraprende una misura così concreta per la sicurezza sul sentiero».

«Inoltre il direttore ha accolto anche la mia richiesta di prolungare il servizio dell’idroambulanza medicalizzata sulle nostre spiagge fino al 17 settembre (fino allo scorso anno il servizio terminava il 31 agosto nda). Fatto un lavoro straordinario quest’anno, con gli interventi che sono più che triplicati rispetto agli anni passati quando l’idroambulanza faceva base a Maiori» ha spiegato il primo cittadino che per quanto riguarda invece gli interventi di messa in sicurezza dei sentieri, «sul tratto di nostra competenza abbiamo speso, lo scorso inverno, 150mila euro fondi comunali derivanti dalla tassa di soggiorno, per il rifacimento dei selciati e delle staccionate innanzitutto».

«L’auspicio è che questa iniziativa possa al più presto essere condivisa anche con gli altri enti per essere così estesa all’intero sentiero» conclude Guida.