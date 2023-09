Poche ore di attesa e il restyling del Corso Vittorio Emanuele sarà realtà anche se il sindaco Vincenzo Napoli continua ad utilizzare la parola “cautela”. Le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo come burocrazia, ostacoli e intoppi hanno “insegnato” in questi anni tra le righe di una vicenda che ha visto tantissimi protagonisti, soprattutto cittadini e turisti ma anche l’amministrazione comunale che più volte è stata costretta a correre ai ripari. Ma non questa volta: sarà la mattinata di domani a dare il via ufficialmente ai lavori di ripavimentazione (a step) a cura della Spinosa Costruzioni che si fermeranno solo per permettere l’installazione di Luci d’Artista. Probabilmente proprio la consegna del cantiere avverrà alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tutto pronto, dunque: già ieri, al di sotto dell’area dove interverranno gli operai, è stata allestita un’area deposito e un via-vai di mezzi trasportava materiali e strumenti utili. Cominceranno così i lavori che daranno il nuovo volto al “Corso da re”: «Lo dico sempre con qualche cautela perché ci sono state difficoltà esemplari – ha detto ieri Napoli in merito alla data di start - da questo problema della riqualificazione del Corso si possono trarre considerazioni di ordine generale: un caso di studio che dimostra quanto sia complicata la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro Paese. Ci sono stati ricorsi, controricorsi, tribunali, fa parte della nostra tragedia realizzativa. Finalmente siamo arrivati alla fine». La scorsa settimana si è tenuta una riunione con i tecnici del Comune di Salerno insieme al capostaff del sindaco Vincenzo Luciano, al presidente del Consiglio Dario Loffredo e all’assessore alla mobilità Rocco Galdi e con alcuni tecnici della ditta per definire (in parte) il cronoprogramma dei lavori.

Risolte tutte le questioni rimaste in sospeso (tra quelle legate alla burocrazia a quelle prettamente pratiche con la ricerca delle speciali mattonelle che dovranno comporre il percorso pedonale) il progetto del Corso da Re adesso potrà rivedere finalmente la luce dopo lo stop&go durato troppo tempo e che ha reso difficile la quotidianità dei cittadini ma anche meno piacevole, a volte, la passeggiata dei turisti che hanno visitato la città d’Arechi sia d’inverno che d’estate. Lavoro di squadra e impegno (partito in primis dal sindaco Vincenzo Napoli insieme a Loffredo, Galdi e Luciano), nonostante ostacoli giudiziari e non, polemiche e i problemi che sono sorti anche dopo la morte del compianto Vincenzo Russo dell’omonima ditta che avrebbe dovuto effettuare i lavori dopo aver vinto a sua volta una lunga battaglia giudiziaria contro un’altra partecipante al bando di gara indetto dall’ente di via Roma, oramai qualche anno fa.