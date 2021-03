L’ultima trincea dei ristoratori «Boicottiamo il festival di Sanremo lì danno i protocolli, a noi i divieti»

Se c’è una certezza è che così come da 71 anni a questa parte Sanremo non salta un appuntamento con il grande pubblico, ogni edizione è accompagnata da un rosario di polemiche. Questa volta, a contribuire a rendere più “effervescente” la già contestatissima 70+1, arrivano i ristoratori dell’Aisp, associazione imprese Salerno e provincia, che al grido di #IoNonSeguoSanremo, invitano clienti ed amici a boicottare la kermesse della canzone italiana. Da stasera, contestualmente con il vernissage, in ognuna delle attività commerciali che hanno aderito - e che rischiano di subire ulteriori restrizioni a causa del Covid-19 - farà bella mostra una locandina nella quale si spiegano le ragioni della protesta. Ad irritare gli addetti del settore Horeca è che «per Sanremo si sia riusciti a trovare un protocollo sanitario teso a salvare la manifestazione, mentre nessuno si preoccupa, nonostante i ripetuti protocolli a cui ci siano dovuti più volte attenere, del fatto che migliaia di attività di qui a breve chiuderanno per sempre», spiegano. Le 75 pagine che sono già Bibbia nella città dei fiori, suonano infatti come uno schiaffo nei confronti di chi, da mesi, sta provando a resistere, facendo lo slalom tra i divieti. «Non si capisce come mai i protocolli siano validi per il Festival di Sanremo, e rischiosi per cinema, teatri, ristoranti e bar. Il governo chiarisca e ci consenta di aprire anche di sera al più presto», denuncia Ciro Salvini del pub Oro, Incenso e birra. «In Italia tutti gli eventi sono bloccati, indipendentemente dalla metratura delle strutture - sbotta Donato Giudice di Elite bar&pub - Milioni di lavoratori sono a casa da un anno, mentre per il festival di Sanremo le regole non valgono. Ormai lo Stato ci prende in giro».

LA DISOBBEDIENZA

Vincenzo Penna del Black Roses Pub, esorta tutti a un atto di “disobbedienza”: «in primis l’appello va a tutti i musicisti e a chi opera nello spettacolo, perché è ormai evidente che stanno giocando con la nostra pelle». Musicisti che, prima della pandemia, trovavano spesso proprio nei locali notturni una delle pochissime opportunità per farsi conoscere e per sbarcare il lunario. Emilio Manzi della pizzeria Il Duca, dopo essersi piazzato all’ingresso del suo locale del centro storico con tanto di cappio e forcone, a testimoniare il disagio in cui versa la categoria, punta il dito contro la mancanza di controlli, che invece evidentemente si è in grado di garantire per salvare l’appuntamento più pop della televisione italiana: «Stiamo pagando l’irresponsabilità dei giovani e l’incapacità delle forze dell’ordine di far sentire la loro presenza su strada e piazze, quando invece si sarebbe avuto il rispetto delle regole con i locali aperti e questo avrebbe evitato gli assembramenti che sono sotto gli occhi di tutti». L’indice è puntato contro il sistema della colorazione a zone, «che evidentemente varia a seconda degli interessi politici - stigmatizza Iolanda Di Lieto del bar Cercopiteco - Con Sanremo sta accadendo quello che è già successo per la campagna elettorale. Evidentemente è un virus a intermittenza, ma qui gli unici a morire siamo noi». La situazione, spiegano, è ormai sempre più drammatica e il futuro non si prospetta migliore, di sicuro non in tempi rapidi. «Devono riaprire assolutamente i locali a pranzo e cena, siamo in grado di gestire anche noi i protocolli anti-Covid come al Festival di Sanremo», rivendica Vincenzo Salvino dell’Osteria dei sapori. Ma al di là del sistema due pesi e due misure, a ferire gli esercenti è anche l’enorme spreco di risorse, in un momento così delicato per la vita di un Paese ridotto alla miseria: «Amadeus e Fiorello donino il cachet interamente in beneficenza a colleghi che stanno fermi ormai da un anno!», è l’invito che arriva da Rosario De Santis dell’Osteria Da Nonno Raffaele.

