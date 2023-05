Caposele: acqua in Puglia, in funzione la nuova galleria Pavoncelli bis

Acqua nel Sele, nel rispetto degli accordi con gli ambientalisti per far defluire una quota di minimo deflusso vitale.

Sono vigili gli occhi dell'associazione Amici del Sele, baluardo sul territorio della vita del fiume: «È in corso l'attivazione della nuova galleria Pavoncelli bis, per veicolare in sicurezza le acque delle sorgenti della Sanità per i "fratelli d'acqua pugliesi" - dice Lello Gaudiosi, storico ambientalista ed autentica sentinella del fiume - Possiamo annunciare che l'Acquedotto Pugliese sta rispettando gli accordi presi, sin dal 1993, per il rilascio dell'iniziale deflusso al nostro fiume Sele, a garanzia della sua vita futura».

La Pavoncelli è una megastruttura che porta acqua potabile in Puglia per circa 5000 litri al secondo. Gaudiosi evidenzia come «oltre al deflusso delle sorgenti della Sanità, altre sorgenti, Tredogge, Santa Lucia e Palmenta, contribuiscono a rendere vivo il corso d'acqua, da Caposele a valle. Attualmente, a Ponte San Gerardo, a Caposele, il fiume ha una portata di circa cinquecento litri al secondo come contributo al suo bacino idrografico». E da Caposele le acque giungono a valle, nel salernitano, dove rappresentano linfa vitale per l'economia e la bellezza del territorio