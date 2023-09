Il premio nobel Martin Chalfie chiude il meeting Le due culture

Chiude alla grande, questa sera ad Ariano Irpino, la quindicesima edizione del meeting Le due culture dedicata, grazie alla presenza di scienziati, ricercatori, filosofi, teologi, scrittori e artisti di tutto il mondo, ai problemi del Mondo verde.

Ospite d’onore Martin Chalfie, biologo vincitore del premio Nobel per la chimica nel 2008, assieme a Osamu Chimomura e Roger Y. Tsien per la scoperta della green fluorescent protein, usata come marcatore in medicina. Martin Chalfie è professore di scienze biologiche alla Columbia University. Nel 2023 ha ricevuto anche una laurea ad honorem in fisica presso l’Università di Parma.

In mattinata, accompagnato dal presidente di Biogem Zecchino, visiterà i laboratori e si incontrerà con la comunità scientifica del posto.

In serata il confronto con la grande platea del meeting su Science and Human Rights.

Nella giornata di oggi sono previsti anche gli incontri con Mario Vernacchia, direttore della Vernacchia Design Group, Paola Villabni, del Suor Orsona Benincasa, Vincenzo Genovese della Zheij University, Michael Barry dell’American University of Afghanistan e Nazzareno Carusi, consigliere di amministrazione del Teatro alla Scala, mentre le conclusioni della manifestazione saranno affidate al presidente Zecchino.