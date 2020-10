Lite per questioni di viabilità a Sarno e spuntano dei coltelli, intervento immediato e provvidenziale degli uomini del locale commissariato di polizia di Stato, retto dal vice questore Marzia Morricone, che hanno anche recuperato le armi bianche.

Il fatto è accaduto la scorsa sera in via Francesco Paolo Pace, nella periferia di Episcopio.

La violenta lite si è scatenata tra S.P. e V.E., prima parole e offese da una parte e dall’altra, poi, uno dei due ha tirato fuori dei coltelli iniziando ad inveire.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti in servizio che si sono subito attivati per sedare la lite ed hanno così evitato il peggio. Solo un uomo ha riportato delle lievi ferite. Perlustrata l’intera area della contesa. I coltelli, all’arrivo della volante, erano stati nascosti, ma gli uomini del commissariato attraverso un’operazione minuziosa e determinata, ispezionando vari punti della zona, sono riusciti a recuperarli all’interno di un cassonetto. L’uomo armato è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate.

