Lite per la viabilità ferito un uomo Indagini in corso

Una lite iniziata per futili motivi finisce con una violenta aggressione ed un ferito che ne avrà per quaranta giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, sotto il comando del capitano Massimo Avallone. Tutto è accaduto nella tarda serata di mercoledì scorso in pieno centro cittadino. Erano da poco trascorse le 23 quando sembra sia iniziato un diverbio tra il conducente di un'auto, un quarantasettenne residente alla frazione Sant'Eustachio di Mercato San Severino, e quattro ragazzi a bordo di due scooter, le cui generalità sono al momento ancora sconosciute. I motivi del contendere, molto probabilmente, sono legati a questioni di viabilità. I tre veicoli si trovavano in via Aldo Moro quando la discussione si è tramutata in aggressione. Uno dei quattro giovani centauri si sarebbe scagliato violentemente sul conducente della vettura che ne è uscito malconcio, con fratture multiple e un trauma facciale. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un passante che ha notato una persona riversa a terra con il volto pieno di sangue ed ha immediatamente allertato il 118. Dopodiché ha telefonato anche ai carabinieri ai quali ha spiegato di aver trovato un uomo ferito e di aver già chiesto l'intervento dell'ambulanza. In pochi minuti sul posto sono giunti i militari del nucleo operativo e radiomobile di via delle Puglie e l'ambulanza attivata dal numero telefonico per le emergenze. Il personale a bordo dell'unità sanitaria ha provveduto alle prime cure trasportando, poi, il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno dove i sanitari hanno eseguito tutti gli esami del caso a seguito dei quali sono state riscontrate fratture multiple ed un trauma facciale. Mentre i carabinieri, dopo essersi informati sulle condizioni dell'uomo, hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo per ricostruire la dinamica del grave episodio ed hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'intera zona. Da quei filmati potrebbero emergere elementi utili per individuare i due motocicli ed i quattro uomini che erano a bordo, in particolare chi si è reso protagonista materiale dell'aggressione. Nessuna traccia, infatti, dei quattro, quando i militari sono giunti sul posto. Per quanto riguarda, invece, il quarantasettenne di Mercato San Severino, resta ricoverato all'ospedale “Ruggi” di Salerno con una prognosi di quaranta giorni. Per i traumi riportati, infatti, sotto l'aspetto maxillo - facciale certamente bisognerà controllare come evolverà la situazione, Intanto proseguono le indagini degli uomini del capitano Avallone per stanare chi si è macchiato della violenta aggressione.