Max Pezzali al PalaSele di Eboli, al via oggi le prevendite online

Dopo il successo delle due trionfali date di «San Siro Canta Max», che hanno unito 120mila voci sui brani simbolo di generazioni intere, Max Pezzali ha annunciato «MAX30», il tour nei palasport 2022/2023. Lo show, prodotto e organizzato da «Vivo Concerti», arriverà al PalaSele di Eboli venerdì 7 aprile 2023, unica data annunciata al Sud. I biglietti per le date saranno disponibili online a partire da questo pomeriggio, ore 16 di lunedì 18 luglio 2022 e nei punti vendita autorizzati da sabato 23 luglio 2022 alle ore 16:00. Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con la doppia data di «San Siro Canta Max», uno show che ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici.

Cantare a squarciagola, questa è la chiave per due ore e mezza di pura energia: da «Hanno ucciso l'uomo ragno» alle iconiche «Sei un mito» e «Nord sud ovest est», passando per la romanticissima «Come mai» e la nostalgica, commovente «Gli anni» la scaletta ha ripercorso successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario italiano di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che ha fatto rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come Max Pezzali sa riportare alla luce. E in autunno l’appuntamento è nei palasport, per continuare a festeggiare una carriera così straordinaria. Radio Italia è radio ufficiale del tour. «Fanshopping merchandising» di Dino Bono è il merchandising ufficiale del tour.

Il calendario del PalaSele 2022: Sempre più ricca la grande stagione di concerti a cura di «Anni 60 produzioni» al PalaSele che, dopo la pausa estiva, ripartirà sabato 1 ottobre (la nuova data sostituisce il 24 aprile 2022 e il 2 ottobre 2021) con il «Famoso Tour» di Sfera Ebbasta. mentre è fissata per il 27 ottobre la tappa di Marco Mengoni a Eboli con il «Mengoni Live 2022». L’11 novembre il ritorno live di Biagio Antonacci che si esibirà sul «Palco Centrale» del PalaSele; altro imperdibile ritorno quello di «Notre dame de Paris» in scena sabato 26 novembre – ore 16:00 e ore 21:00, e domenica 27 novembre – ore 17:00 e ore 21:00. A dicembre sono attesi i «Me contro te» (sabato 3 e domenica 4), Salmo con il «Flop Tour» in scena Il 6 (sostituzione del 8 marzo 2022), e Alessandra Amoroso con «Tutto accade tour». il 12. Per il 2023 già annunciato, oltre allo show di Max Pezzali il 7 aprile, anche il grande ritorno di Eros Ramazzotti per l’11 aprile con il «Battito infinito world tour»